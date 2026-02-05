Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump apoia direitista Orbán antes de eleições na Hungria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 17:07

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (5) seu apoio ao primeiro-ministro direitista húngaro, Viktor Orbán, antes das eleições gerais de 12 de abril no país europeu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O partido de Orbán, um apoiador declarado do presidente americano, aparece atrás nas pesquisas há meses, em um contexto de estagnação econômica, descontentamento crescente com os serviços públicos e escândalos relacionados à proteção da infância.

"Viktor Orbán é um verdadeiro amigo, lutador e VENCEDOR", publicou Trump na plataforma Truth Social. "Conta com meu apoio total e absoluto para a sua reeleição como primeiro-ministro da Hungria."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/iv/bgs/dga/nn/lb/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eleicoes eua hungria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay