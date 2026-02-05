Trump apoia direitista Orbán antes de eleições na Hungria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (5) seu apoio ao primeiro-ministro direitista húngaro, Viktor Orbán, antes das eleições gerais de 12 de abril no país europeu.
O partido de Orbán, um apoiador declarado do presidente americano, aparece atrás nas pesquisas há meses, em um contexto de estagnação econômica, descontentamento crescente com os serviços públicos e escândalos relacionados à proteção da infância.
"Viktor Orbán é um verdadeiro amigo, lutador e VENCEDOR", publicou Trump na plataforma Truth Social. "Conta com meu apoio total e absoluto para a sua reeleição como primeiro-ministro da Hungria."
