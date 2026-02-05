Assine
Rodrygo é suspenso por 2 jogos a vai desfalcar Real Madrid na Champions

05/02/2026 16:55

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão por insultar o árbitro na derrota merengue para o Benfica por 4 a 2 na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, informou a Uefa nesta quinta-feira (5).

A suspensão deixa o jogador de fora do mata-mata de acesso às oitavas de final da Champions, contra o próprio Benfica, com o jogo de ida no dia 17 de fevereiro, em Lisboa, e a volta no dia 25, na capital espanhola.

O árbitro mostrou dois cartões amarelos a Rodrygo nos acréscimos por reclamar contra a 'cera' dos jogadores portugueses. O comitê disciplinar da Uefa o sancionou por insultos e usar palavras ofensivas contra a equipe de arbitragem.

Rodrygo se desculpou no dia seguinte à partida: "Me deixei levar pelo momento ao reclamar da perda de tempo. Não é assim que costumo agir. Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros e ao treinador. Vamos permanecer unidos e continuar lutando por este escudo e por esta Champions!".

