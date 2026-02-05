Presidente eleito do Chile cita inspiração em políticas da Itália e Hungria

O presidente eleito do Chile, o ultradireitista José Antonio Kast, declarou nesta quinta-feira (5), em Roma, que terá como exemplos o plano da Itália contra a máfia e a estratégia da Hungria frente à imigração, quando assumir o poder em março.

Kast se reuniu com a primeira-ministra de extrema direita da Itália, Giorgia Meloni, durante uma viagem à Europa na qual participou de um fórum de grupos conservadores no Parlamento Europeu em Bruxelas, e visitou o chefe do governo húngaro, Viktor Orbán.

Ao ser questionado se adotará um estilo como o de Meloni ou o de Orbán para governar a partir de março, o mandatário eleito respondeu aos jornalistas que o Chile possui suas particularidades.

"Eu afirmei em diferentes entrevistas que o Chile é único. (...) tem suas características, condições, e podemos tomar como referência exemplos que foram bem-sucedidos em diferentes países", afirmou Kast, um advogado ultraconservador e pai de nove filhos.

Assinalou, ainda, que é possível adotar métodos que tiveram bons resultados em diferentes países, como o combate à inflação na Argentina, a luta contra as máfias na Itália e as políticas diante da imigração irregular na Hungria e na República Dominicana, ou a estratégia frente às gangues em El Salvador.

"Não necessariamente vamos copiar os modelos, mas podemos ir integrando políticas públicas de cada nação", disse o político, que venceu as eleições com um discurso centrado na segurança e no combate à imigração irregular.

O anúncio de seu gabinete provocou indignação entre os defensores dos direitos humanos, já que nomeou como ministros dois ex-advogados do ditador Augusto Pinochet e uma ativista antiaborto.

Após o encontro, o gabinete de Meloni informou que abordaram temas como o aprofundamento da cooperação bilateral em áreas-chave, como o fomento do investimento, o combate à criminalidade e o aumento da taxa de natalidade.

Na quarta-feira, após a reunião com Kast, Orbán declarou que conversaram sobre a imigração irregular e as formas de apoiar as famílias tradicionais.

