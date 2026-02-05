Trump pede um tratado nuclear novo e 'modernizado' entre EUA e Rússia
O presidente Donald Trump pediu que Estados Unidos e Rússia negociem um novo tratado nuclear, "modernizado", em vez de prorrogar um acordo que expirou nesta quinta-feira (5), colocando fim a décadas de restrições sobre os arsenais de ogivas.
"Em vez de estender o 'NEW START' (um acordo mal negociado pelos Estados Unidos que, além de tudo, está sendo gravemente violado), deveríamos fazer com que nossos Especialistas em Assuntos Nucleares trabalhem em um tratado novo, melhorado e modernizado, que possa durar muito tempo no futuro", disse Trump em sua plataforma Truth Social.
