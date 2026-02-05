Assine
Lei de anistia na Venezuela inclui revogação de inabilitações políticas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 15:53

O projeto de lei de anistia na Venezuela inclui a revogação de inabilitações políticas, o que em princípio beneficia a líder opositora e Nobel da Paz, María Corina Machado, impedida de enfrentar o deposto Nicolás Maduro nas eleições de 2024.

A AFP teve acesso ao texto, que começa a ser debatido a partir desta quinta-feira (5) no Parlamento. "Ficarão sem efeito aquelas inabilitações de funcionários públicos por fatos ocorridos entre 1999 e 2026, quando se estabelecer que não foi cometido um ato de corrupção ou por inexatidões que tenham sido sanadas", diz o artigo.

