Negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA continuarão 'nas próximas semanas', diz Kiev

Repórter
05/02/2026 15:07

As negociações entre Ucrânia e Rússia, mediadas pelos Estados Unidos, continuarão nas próximas semanas, afirmou o negociador-chefe de Kiev, Rustem Umerov, nesta quinta-feira (5), após a última rodada de conversas em Abu Dhabi. 

"As delegações concordaram em informar suas respectivas capitais e continuar as negociações trilaterais nas próximas semanas. Expressaram sua gratidão aos Emirados Árabes Unidos por sediar as conversas", declarou nas redes sociais. 

"A Ucrânia agradece ao presidente Donald Trump por sua liderança na promoção dos esforços para pôr fim à guerra", acrescentou.

