Vasco chega a acordo com Nottingham Forest para repatriar Cuiabano

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira (5), que chegou a um acordo com o Nottingham Forest para repatriar o lateral-esquerdo Cuiabano, apenas cinco meses depois de o jogador ter sido transferido para o clube inglês pelo Botafogo, que enfrenta dificuldades financeiras.

Cuiabano, de 22 anos, chega cedido por empréstimo de uma temporada com opção de compra definitiva, segundo a imprensa.

"O jogador desembarcou na manhã desta quinta para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como novo reforço", informou o clube carioca em suas redes sociais.

"Estou muito feliz de estar chegando ao Vasco. Estou apto", declarou Cuiabano a jornalistas após aterrissar no Rio de Janeiro. "Agora é conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa", acrescentou.

O Vasco recebe a Chapecoense em São Januário nesta quinta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, e busca se recuperar da derrota na estreia contra o Mirassol (2 a 1).

Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores com o Botafogo em 2024, Cuiabano não conseguiu se firmar no Nottingham Forest. Ele disputou apenas algumas partidas pela equipe sub-21 do clube.

