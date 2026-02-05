Quinze guerrilheiros do ELN morreram pelo Exército colombiano na fronteira com Venezuela

Os militares colombianos mataram pelo menos 15 guerrilheiros do ELN durante uma ofensiva contra o narcotráfico, acordada entre os presidentes Gustavo Petro e Donald Trump, segundo um novo balanço do Exército divulgado à AFP nesta quinta-feira (5).

O ataque ocorreu na região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, após o primeiro encontro na Casa Branca entre Petro e Trump, no qual prometeram combater juntos as guerrilhas e os cartéis de drogas.

O Exército havia divulgado inicialmente um número de sete mortos na quarta-feira. No entanto, as Forças Armadas afirmam que informações da inteligência indicam pelo menos mais oito mortos e vários feridos.

