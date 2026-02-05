Clubes gastaram quase R$ 10 bilhões na janela de transferências de janeiro

A janela de transferências de janeiro fechou com mais de 5.900 transações e mais de US$ 1,9 bilhão (aproximadamente R$ 10 bilhões na cotação atual) gastos pelos clubes no futebol masculino, informou a Fifa em um relatório publicado nesta quinta-feira (5).

"No futebol profissional feminino, foram desembolsados mais de US$ 10 milhões [R$ 52,3 milhões] em transferências, o que representa um aumento superior a 85% e marca um novo recorde", acrescentou a Fifa.

Segundo o relatório, os clubes ingleses voltaram a liderar tanto no futebol masculino quanto no feminino.

O número de contratações internacionais no futebol masculino atingiu "um recorde de transferências", com um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mas o gasto total foi "inferior ao de janeiro de 2025".

"Os clubes gataram mais de US$ 1,9 bilhão em transferências internacionais, o que representa uma queda de aproximadamente 18% em relação a janeiro de 2025", ressalta a Fifa.

A situação é oposta no feminino, que teve um "recorde de gastos, mas a quantidade de transferências foi ligeiramente inferior à do ano passado".

"No futebol profissional feminino, pela primeira vez, os clubes gastaram mais de US$ 10 milhões, um aumento de mais de 85% em comparação com o recorde anterior, estabelecido em janeiro de 2025", explica a Fifa.

No feminino, os clubes ingleses dominaram gastando mais de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões), enquanto no masculino o número chegou a US$ 360 milhões (R$ 1,8 bilhão).

Na categoria masculina, os clubes de Itália, Brasil, Alemanha e França completaram os cinco primeiros lugares desta lista", acrescenta a Fifa.

"Por sua vez, os clubes franceses foram os que arrecadaram mais dinheiro com transferências (mais de US$ 215 milhões, ou R$ 1,1 bilhão), seguido pelos clubes de Itália, Brasil, Inglaterra e Espanha", continua o texto.

No masculino, o Brasil foi o país que registrou mais contratações, seguido por Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal.

Já o país que mais vendeu jogadores foi a Argentina, à frente de Inglaterra, Brasil, Espanha e Estados Unidos.

