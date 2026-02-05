Prefeito do famoso município mexicano de Tequila é preso

Autoridades de segurança prenderam, nesta quinta-feira (5), o prefeito do famoso município mexicano de Tequila (Jaslico, oeste), local de origem do tradicional destilado de mesmo nome, por denúncias de extorsão e outros crimes, informou o governo.

O prefeito Diego Rivera Navarro, militante do partido Morena da presidente Claudia Sheinbaum, foi preso em uma operação conjunta entre Exército, Marinha, polícia e a Procuradoria-Geral do México, destacou o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, em sua conta no X.

"Foi detido em Jalisco, Diego 'N', presidente municipal de Tequila (...). Também foram detidos mais três servidores públicos da prefeitura", acrescentou o funcionário na publicação.

A operação ocorreu na madrugada de quinta-feira, quando moradores do município viram a mobilização das forças de segurança, além do sobrevoo de uma aeronave, segundo testemunhos coletados pela AFP.

Após realizar buscas em vários imóveis, foi possível deter Rivera e três funcionários de sua administração, também acusados de extorquir empresários e comerciantes da localidade, conhecida por suas fábricas produtoras de tequila.

García Harfuch informou que as detenções fazem parte da chamada Operação Enjambre, lançada em novembro de 2024 com a prisão de três prefeitos do Estado do México (centro), igualmente acusados de extorsão e de vínculos com o crime organizado.

Rivera já havia sido questionado por fechar as instalações do Museu Nacional da Tequila para uso pessoal em outubro de 2024, sem autorização do Instituto Nacional de Antropologia, órgão responsável pelos museus públicos do país.

A Promotoria estadual de Jalisco informou em dezembro que também o investigava por denúncias de cobrança de taxas ilegais a empresários do município.

str/jla/cr/yr