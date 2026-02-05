Cuba está 'disposta a um diálogo' com EUA, mas 'sem pressões', diz presidente Díaz-Canel

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta quinta-feira (5) que seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos sobre qualquer assunto, mas "sem pressão", em um momento em que Washington intensifica suas ameaças contra a ilha.

"Cuba está disposta a dialogar com os Estados Unidos, um diálogo sobre qualquer tema que precise ser discutido", mas "sem pressão" ou "pré-condições", disse Díaz-Canel em um pronunciamento televisionado.

Esse diálogo deve ocorrer "a partir de uma posição de igualdade, com respeito à nossa soberania, nossa independência, nossa autodeterminação" e sem "interferência em nossos assuntos internos", acrescentou.

