Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cuba está 'disposta a um diálogo' com EUA, mas 'sem pressões', diz presidente Díaz-Canel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 13:01

compartilhe

SIGA

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta quinta-feira (5) que seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos sobre qualquer assunto, mas "sem pressão", em um momento em que Washington intensifica suas ameaças contra a ilha. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Cuba está disposta a dialogar com os Estados Unidos, um diálogo sobre qualquer tema que precise ser discutido", mas "sem pressão" ou "pré-condições", disse Díaz-Canel em um pronunciamento televisionado. 

Esse diálogo deve ocorrer "a partir de uma posição de igualdade, com respeito à nossa soberania, nossa independência, nossa autodeterminação" e sem "interferência em nossos assuntos internos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rd/jb/nn/aa

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay