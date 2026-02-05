Assine
Ataque russo deixa mais de 1.100 prédios de Kiev sem calefação por pelo menos dois meses

AFP
AFP
Repórter
05/02/2026 12:37

Mais de 1.100 prédios residenciais em Kiev ficarão sem calefação por pelo menos dois meses em pleno inverno devido a danos "críticos" sofridos por uma usina termelétrica em um recente ataque russo, anunciou o prefeito da capital ucraniana nesta quinta-feira (5). 

"A usina sofreu danos críticos e levará pelo menos dois meses para reparar seus sistemas e equipamentos", declarou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, nas redes sociais.

