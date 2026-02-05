Ataque russo deixa mais de 1.100 prédios de Kiev sem calefação por pelo menos dois meses
compartilheSIGA
Mais de 1.100 prédios residenciais em Kiev ficarão sem calefação por pelo menos dois meses em pleno inverno devido a danos "críticos" sofridos por uma usina termelétrica em um recente ataque russo, anunciou o prefeito da capital ucraniana nesta quinta-feira (5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"A usina sofreu danos críticos e levará pelo menos dois meses para reparar seus sistemas e equipamentos", declarou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-ant/an/erl/aa