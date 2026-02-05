Jogos Olímpicos unem os americanos, afirma JD Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, tentou deixar de lado as divisões políticas nesta quinta-feira (5), durante sua visita aos atletas da equipe americana que competirão nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

"O país inteiro — democratas, republicanos, independentes — estamos todos apoiando e torcendo", disse ele aos membros da equipe americana em um centro de recepção montado em um hotel no Aeroporto de Milão-Malpensa.

"Esta é uma das poucas coisas que une o país inteiro", acrescentou o político republicano, antes de desejar boa sorte aos seus compatriotas: "Espero que vocês ganhem o máximo de medalhas possível".

JD Vance desembarcou em Milão nesta quinta-feira com sua esposa, Usha, e seus filhos, Ewan (8 anos), Vivek (5 anos) e Mirabel (4 anos).

Também presente na cerimônia de boas-vindas estava o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que, assim como Vance, tem presença confirmada na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no estádio San Siro, na sexta-feira.

Vance também revelou que começou a esquiar há alguns anos e que sua esposa não é muito fã do esporte, embora "a cada dois anos seja ela quem nos obriga a assistir aos Jogos Olímpicos obsessivamente".

Cerca de trinta figuras políticas e dignitários participarão de um jantar nesta quinta-feira, que também contará com a presença do presidente italiano, Sergio Mattarella, e da presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

JD Vance também tem um encontro marcado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, na sexta-feira.

