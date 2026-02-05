Polônia investigará vínculos de Epstein no país

O ministro da Justiça polonês anunciou, nesta quinta-feira (5), a criação de uma equipe composta por agentes de inteligência, promotores e policiais para investigar os vínculos do falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein com a Polônia.

A equipe foi formada após a divulgação, na última sexta-feira, de milhões de novos documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que destacam as conexões entre o financista, acusado de tráfico sexual de menores, e diversas pessoas influentes em todo o mundo.

O ministro da Justiça polonês, Waldemar Zurek, assumiu a liderança da equipe.

"Como vocês sabem pela mídia, o círculo de Epstein incluía poloneses", disse Zurek a repórteres.

O ministro indicou que as autoridades polonesas conhecem a identidade de duas pessoas, um homem e uma mulher de nacionalidade polonesa, sem fornecer mais detalhes.

A equipe determinará se as atividades envolvendo Epstein e sua rede na Polônia justificam uma investigação mais aprofundada, especialmente se houver vítimas polonesas.

