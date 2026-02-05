Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polônia investigará vínculos de Epstein no país

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 12:03

compartilhe

SIGA

O ministro da Justiça polonês anunciou, nesta quinta-feira (5), a criação de uma equipe composta por agentes de inteligência, promotores e policiais para investigar os vínculos do falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein com a Polônia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A equipe foi formada após a divulgação, na última sexta-feira, de milhões de novos documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que destacam as conexões entre o financista, acusado de tráfico sexual de menores, e diversas pessoas influentes em todo o mundo. 

O ministro da Justiça polonês, Waldemar Zurek, assumiu a liderança da equipe. 

"Como vocês sabem pela mídia, o círculo de Epstein incluía poloneses", disse Zurek a repórteres.

O ministro indicou que as autoridades polonesas conhecem a identidade de duas pessoas, um homem e uma mulher de nacionalidade polonesa, sem fornecer mais detalhes. 

A equipe determinará se as atividades envolvendo Epstein e sua rede na Polônia justificam uma investigação mais aprofundada, especialmente se houver vítimas polonesas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ks/tw/pc/an/aa

Tópicos relacionados:

eua mulheres polonia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay