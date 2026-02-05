Assine
Internacional

Banco Central Europeu mantém juros em 2% apesar da valorização do euro

05/02/2026 11:39

O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalterada a taxa de juros pela quinta vez consecutiva nesta quinta-feira (5) e afirmou que a economia da zona do euro mostra "resiliência", apesar das preocupações geradas pela valorização do euro.

A decisão está alinhada às expectativas dos analistas e mantém a taxa básica para os 21 países que utilizam o euro no mesmo nível desde junho do ano passado.

A forte valorização do euro, após a inflação da zona do euro em janeiro ter ficado em 1,7%, abaixo da meta de 2% do BCE, reacendeu o debate sobre se a autoridade monetária deveria começar a considerar um corte dos juros.

Em comunicado, o Banco Central Europeu afirmou esperar que a inflação se estabilize em sua meta de 2% "no médio prazo".

A valorização da moeda barateia as importações, o que pode reduzir ainda mais a inflação e levar consumidores a adiar compras, com efeitos negativos para a economia como um todo.

Além disso, um euro forte pode prejudicar exportadores-chave da zona do euro, em especial a Alemanha, maior economia do bloco, ao encarecer os produtos de suas empresas no exterior.

"A economia continua demonstrando resiliência diante de um ambiente global difícil", afirmou a instituição.

"O baixo nível de desemprego, os balanços sólidos do setor privado, a implementação gradual dos gastos públicos em defesa e infraestrutura e os efeitos favoráveis dos cortes anteriores de juros estão sustentando o crescimento", acrescentou o banco.

O BCE advertiu que "as perspectivas seguem incertas, em particular devido à persistente incerteza em relação à política comercial global e às tensões geopolíticas", em um momento em que a Europa demonstra preocupação com a imprevisibilidade das políticas do presidente americano, Donald Trump.

