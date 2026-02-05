PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP Rio de Janeiro (Brasil) PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP Rio de Janeiro (Brasil) PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA RÚSSIA NUCLEAR: Mundo lamenta expiração do último tratado de não proliferação nuclear entre EUA e Rússia

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia e Rússia realizam nova troca de prisioneiros

=== EUA RÚSSIA NUCLEAR ===

WASHINGTON:

Mundo lamenta expiração do último tratado de não proliferação nuclear entre EUA e Rússia

Fim de uma era: o último tratado de não proliferação de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos expirou nesta quinta-feira (5), uma mudança importante no controle de armamentos desde a Guerra Fria.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ABU DHABI:

Ucrânia e Rússia realizam nova troca de prisioneiros

Ucrânia e Rússia realizaram, nesta quinta-feira (5), a primeira troca de prisioneiros em vários meses, definida durante negociações realizadas em Abu Dhabi. No entanto, segundo os Estados Unidos, país que atua como mediador, ainda há muito trabalho a ser feito para se chegar a um acordo que ponha fim à guerra.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Brasil à conquista de Hollywood

O que faz com que o cinema de um país exploda na cena internacional? O Brasil está descobrindo isso em tempo real. Pelo segundo ano consecutivo, uma produção brasileira concorre ao Oscar de melhor filme, desta vez com "O Agente Secreto

HAVANA:

Leste de Cuba enfrenta apagão

A região leste de Cuba, onde fica Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, enfrentou um apagão durante a noite de quarta-feira (4) devido a uma avaria na rede de energia, anunciou a empresa estatal de eletricidade

-- EUROPA

BRUXELAS:

Europa busca autonomia tecnológica frente aos Estados Unidos

União Europeia costumava pensar na China quando considerava reduzir sua dependência tecnológica do exterior, mas desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o objetivo é se emancipar das grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos.

RONDA:

Fim do alerta vermelho no sul da Espanha; uma mulher desaparecida após temporal

A agência estatal de meteorologia espanhola suspendeu, nesta quinta-feira (5), o alerta vermelho pela tempestade Leonardo na Península Ibérica, que deixou um morto em Portugal e uma desaparecida no sul da Espanha, além de obrigar a evacuações preventivas.

-- ORIENTE MÉDIO

CAIRO:

Retornar ou não a Gaza, o dilema dos palestinos refugiados no Egito

Desde que a passagem fronteiriça de Rafah foi reaberta na segunda-feira, moradores de Gaza refugiados no Egito sentem-se profundamente divididos entre prolongar um exílio sem garantias ou voltar a um território em ruínas.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Aonishiki, lutador de sumô no Japão que fugiu da guerra na Ucrânia

Danylo Yavhusishyn, conhecido como Aonishiki no mundo do sumô, fugiu da guerra na Ucrânia e está prestes a alcançar o posto mais elevado do grande esporte tradicional japonês em tempo recorde. Mas permanece com os pés no chão e deixa claro seu objetivo após o árduo treinamento: "Ficar mais forte".

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Corte de internet vira instrumento de repressão cada vez mais frequente, diz executivo da Pro

Os recentes cortes de internet em países como o Irã mostram a tendência de alguns governos de sacar a arma do bloqueio total do acesso à rede para amordaçar a dissidência, alerta um responsável da empresa especializada Proton.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

