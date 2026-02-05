Versace nomeia belga Pieter Mulier como diretor artístico

O estilista belga Pieter Mulier foi nomeado diretor artístico da Versace, dias após anunciar sua saída da Alaïa, anunciou nesta quinta-feira (5) a Prada, nova proprietária da marca italiana.

O designer terá a missão de relançar a Versace após a saída prematura, em dezembro, de seu diretor artístico Dario Vitale, que havia chegado da Miu Miu em abril de 2025 para suceder Donatella Versace.

O belga, que assumirá suas funções em 1º de julho de 2026, deverá apresentar sua última coleção para a Alaïa durante a Semana de Moda de Paris em março.

"Quando consideramos a aquisição da Versace, identificamos Pieter Mulier como a pessoa ideal para a marca", declarou em comunicado Lorenzo Bertelli, presidente-executivo da Versace e diretor de marketing do grupo Prada. "Estamos convencidos de que ele pode realmente liberar todo o potencial da Versace e que saberá estabelecer um diálogo frutífero com o poderoso legado da casa", acrescentou.

Muito discreto, Mulier consolidou-se nos últimos anos como um dos estilistas mais respeitados de sua geração. Nascido em Ostende e formado em arquitetura, foi descoberto no início dos anos 2000 por seu conterrâneo, o designer Raf Simons, que o integrou à sua equipe para a linha masculina.

Logo tornou-se seu braço direito também na Jil Sander, depois na Dior em 2012, antes de acompanhá-lo na Calvin Klein em Nova York, em 2016. Agora, voltarão a trabalhar juntos no grupo Prada, onde Simons é codiretor criativo da marca principal ao lado de Miuccia Prada.

Pieter Mulier foi nomeado em 2021 para comandar a casa Alaïa, tornando-se o primeiro diretor artístico da grife desde a morte de seu fundador, Azzedine Alaïa, em 2017.

Em cinco anos, o belga - que em novembro recebeu o prêmio internacional de Designer do Ano no CFDA Awards, em Nova York - conseguiu projetar a marca a nível internacional, com boas crítica e sucesso comercial.

Essa mudança se insere em um contexto de renovação das direções artísticas das grandes casas de moda nos últimos dois anos, em meio a dificuldades financeiras no setor de luxo.

A Versace, fundada em 1978 pelo estilista Gianni Versace e seu irmão Santo, continua sendo um ícone da moda italiana, com coleções luxuosas e sensuais.

A marca perdeu força após sete anos no grupo americano Capri Holdings (Michael Kors e Jimmy Choo), mas a Prada concluiu sua aquisição em 2025 por 1,25 bilhão de euros (7,71 bilhões de reais na cotação atual), formando um novo gigante italiano da moda.

