Manifestantes do Greenpeace protestam contra patrocinador olímpico

Ativistas do Greenpeace protestaram nesta quinta-feira (5) em Milão contra o patrocínio dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026 pelo gigante energético Eni, ao avaliarem que as emissões de combustíveis fósseis ameaçam a viabilidade dos esportes de inverno.

Exibindo faixas com a frase "Fora os poluidores dos Jogos", os ativistas instalaram uma maquete dos anéis olímpicos cobertos por petróleo na praça da catedral de Milão, no centro da cidade, na véspera da cerimônia de abertura do evento.

"Patrocínios como o da Eni para Milão-Cortina 2026 não são inocentes, são uma distração para nos fazer esquecer os danos que essas empresas causam ao planeta", denunciou o Greenpeace Itália em comunicado.

"As emissões da Eni contribuem para eliminar a neve e o gelo, dos quais dependem os próprios Jogos Olímpicos", acrescentou.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou ter recebido na quarta-feira um pedido assinado por 21.000 pessoas que pede o fim do patrocínio dos Jogos Olímpicos por empresas petrolíferas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/cmk/rl/dr/pm/lm/fp