Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manifestantes do Greenpeace protestam contra patrocinador olímpico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 09:59

compartilhe

SIGA

Ativistas do Greenpeace protestaram nesta quinta-feira (5) em Milão contra o patrocínio dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026 pelo gigante energético Eni, ao avaliarem que as emissões de combustíveis fósseis ameaçam a viabilidade dos esportes de inverno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Exibindo faixas com a frase "Fora os poluidores dos Jogos", os ativistas instalaram uma maquete dos anéis olímpicos cobertos por petróleo na praça da catedral de Milão, no centro da cidade, na véspera da cerimônia de abertura do evento.

"Patrocínios como o da Eni para Milão-Cortina 2026 não são inocentes, são uma distração para nos fazer esquecer os danos que essas empresas causam ao planeta", denunciou o Greenpeace Itália em comunicado.

"As emissões da Eni contribuem para eliminar a neve e o gelo, dos quais dependem os próprios Jogos Olímpicos", acrescentou.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou ter recebido na quarta-feira um pedido assinado por 21.000 pessoas que pede o fim do patrocínio dos Jogos Olímpicos por empresas petrolíferas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/cmk/rl/dr/pm/lm/fp

Tópicos relacionados:

2026 cortina energia inverno ita italia manifestacao milao oly

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay