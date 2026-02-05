Irã intercepta dois navios petroleiros estrangeiros no Golfo, afirma meio iraniano

A Guarda Revolucionária do Irã interceptou dois navios petroleiros com tripulações estrangeiras em águas do Golfo, sob acusação de "contrabando de combustível", informou nesta quinta-feira (5) a agência de notícias Tasnim.

Inicialmente, não foi informado qual bandeira os navios ostentavam nem a nacionalidade dos tripulantes.

As embarcações foram interceptadas em um momento de tensão, após os Estados Unidos deslocarem um grupo naval para a região do Golfo Pérsico em resposta à repressão mortal às manifestações antigovernamentais no Irã.

"Foi encontrado mais de um milhão de litros de combustível a bordo dos dois navios", e um total de "15 estrangeiros membros da tripulação foram encaminhados à Justiça", informou a Tasnim.

Os navios foram interceptados perto da ilha iraniana de Farsi, no Golfo, precisou a agência.

Os navios-tanque estiveram "envolvidos em operações de contrabando durante vários meses e foram identificados e interceptados após operações de vigilância, interceptação e inteligência" das forças navais da Guarda Revolucionária Islâmica, acrescentou.

As forças iranianas atacam regularmente petroleiros que acusam de integrar o comércio ilícito no Golfo e no estreito de Ormuz, pontos-chave para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

Trata-se da apreensão mais recente em uma série de episódios semelhantes registrados nos últimos meses.

Os preços de combustíveis no varejo no Irã estão entre os mais baixos do mundo, o que torna lucrativo o contrabando para outros países onde os valores são mais elevados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dc/mas/ahg/pc/lm-jc