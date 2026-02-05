Assine
Ucrânia e Rússia trocam 157 prisioneiros de guerra cada um

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
05/02/2026 09:23

Ucrânia e Rússia realizaram, nesta quinta-feira (5), a sua primeira troca de prisioneiros em meses, libertando cada um 157 soldados capturados, informou o Ministério da Defesa russo. A troca coincidiu com negociações mediadas pelos EUA em Abu Dhabi, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito.

"Em 5 de fevereiro, 157 militares russos foram devolvidos da Ucrânia", afirmou o ministério em comunicado, acrescentando que "em troca, 157 prisioneiros de guerra das Forças Armadas da Ucrânia foram entregues". 

Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos atuaram como mediadores na troca, segundo a mesma fonte.

