Negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi chegam ao fim

As negociações entre Ucrânia e Rússia, com mediação dos Estados Unidos, em busca de uma solução diplomática para a guerra, terminaram nesta quinta-feira (5) em Abu Dhabi, anunciou uma porta-voz ucraniana.

"As negociações terminaram", declarou Diana Davitian, porta-voz do chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov. Ela afirmou que Kiev divulgará detalhes sobre as conversações posteriormente.

