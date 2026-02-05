Assine
Negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi chegam ao fim

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 09:23

As negociações entre Ucrânia e Rússia, com mediação dos Estados Unidos, em busca de uma solução diplomática para a guerra, terminaram nesta quinta-feira (5) em Abu Dhabi, anunciou uma porta-voz ucraniana. 

"As negociações terminaram", declarou Diana Davitian, porta-voz do chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov. Ela afirmou que Kiev divulgará detalhes sobre as conversações posteriormente.

bur-rco/thm/erl/avl/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

