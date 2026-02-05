Aonishiki, lutador de sumô no Japão que fugiu da guerra na Ucrânia

Danylo Yavhusishyn, conhecido como Aonishiki no mundo do sumô, fugiu da guerra na Ucrânia e está prestes a alcançar o posto mais elevado do grande esporte tradicional japonês em tempo recorde. Mas permanece com os pés no chão e deixa claro seu objetivo após o árduo treinamento: "Ficar mais forte".

Com apenas 21 anos, Yavhusishyn conquistou em pouco mais de dois anos o que a maioria dos lutadores só pode sonhar durante toda a carreira.

Após uma ascensão meteórica, ele venceu os dois últimos torneios bimestrais, que determinam o ranking geral — semelhante ao tênis — e foi proclamado ozeki, o segundo posto mais alto no sumô.

Se vencer o próximo torneio em março, sua promoção a yokozuna, o posto mais alto da disciplina, nunca antes alcançado por um europeu, estará praticamente garantida.

Mas ele evita sucumbir à pressão: "Se eu pensar demais nisso, corro o risco de ficar tenso".

"Até agora, venci fazendo o que costumo fazer, então só preciso continuar assim", acrescenta.

- "Ficar mais forte" -

O jovem rikishi (lutador) pratica sumô desde os sete anos e sempre sonhou em tentar a sorte no Japão, no mundo profissional.

Seus planos foram precipitados pela invasão russa de seu país em fevereiro de 2022. Ele deixou a Ucrânia algumas semanas antes de completar 18 anos, escapando por pouco do serviço militar, e desembarcou no Japão, onde foi recebido por um conhecido antes de entrar no mundo do sumô com o desejo de "ficar mais forte".

"Acordo todos os dias com esse desejo, até hoje", enfatiza Yavhusishyn.

Após esclarecer aos entrevistadores, entre eles a AFP, que só queria falar sobre sumô, confessou que seus pais, que moram na Alemanha, o visitaram no ano passado.

"Gostaria de convidá-los em junho para a comemoração da minha promoção ao posto de ozeki. Eles estão muito felizes por mim e conversamos quase todos os dias", diz ele.

"Meus amigos e antigos professores na Ucrânia acompanham o sumô muito mais do que eu imaginava, e isso me motiva ainda mais a me dedicar", continua.

Ele explica que passa seu tempo livre dormindo, indo a restaurantes — "como lutador, preciso comer muito" — ou tomando banho em fontes termais com seus companheiros de equipe para "se desligar um pouco do sumô".

O sumô vivencia um ressurgimento de popularidade no Japão, onde os torneios esgotam ingressos e atraem um grande número de turistas estrangeiros.

Aonishiki se tornou um embaixador do esporte nacional japonês, que recentemente retomou suas turnês internacionais, com um torneio agendado para Paris em junho após um evento em Londres no ano passado.

Ele diz que espera que espectadores de todo o mundo possam descobrir o sumô e entender seu fascínio vendo-o "com seus próprios olhos, em vez de apenas explicá-lo em palavras".

