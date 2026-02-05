Polícia indiana investiga suicídio de três irmãs privadas de usar celular

As autoridades indianas abriram uma investigação sobre o suicídio de três irmãs, viciadas na cultura coreana, depois que os pais confiscaram seus telefones celulares, informaram nesta quinta-feira (5) a polícia e a imprensa locais.

As mortes, que aconteceram em Ghaziabad, na periferia de Nova Délhi, aumentaram a preocupação com as consequências da dependência das telas de muitos adolescentes indianos.

As três irmãs, de 12, 14 e 16 anos, se jogaram na manhã de quarta-feira da varanda do apartamento da família, no nono andar de um edifício, informou a polícia em um comunicado.

A imprensa informou que elas não frequentavam a escola há vários anos e passavam a maior parte do tempo com os smartphones.

O pai havia confiscado recentemente os telefones celulares e proibido que as irmãs assistissem dramas coreanos ou jogassem online, segundo o jornal The Indian Express.

"Estavam sob a influência dos K-dramas. Elas haviam abandonado a escola e passavam todo o tempo assistindo dramas coreanos no celular", declarou o policial Alok Priyadarshi ao jornal.

A popularidade da cultura sul-coreana na Índia começou em 2012 com o sucesso mundial "Gangnam Style", do cantor Psy.

A gastronomia e os produtos de beleza sul-coreanos são muito populares nas grandes metrópoles indianas.

"Minhas três filhas tinham uma dependência profunda de tudo que vinha da Coreia, dos filmes às séries de televisão", explicou o pai, Chetan Kumar, à agência Press Trust of India.

"Elas diziam que queriam viajar para a Coreia", acrescentou.

Os efeitos nocivos das redes sociais e dos jogos online são objeto de consenso científico. Dois estados indianos anunciaram recentemente que cogitam proibir o acesso de menores de idade às redes sociais.

Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece oficialmente o "transtorno de jogos online", que define como "perda de controle sobre o jogo que provoca uma alteração significativa" das atividades pessoais, familiares, sociais, educativas ou profissionais durante pelo menos 12 meses.

