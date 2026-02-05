Rússia e Ucrânia têm acordo para troca de prisioneiros, afirma emissário americano

Rússia e Ucrânia alcançaram um acordo para uma nova troca de prisioneiros durante as "produtivas" negociações em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (5) o emissário americano Steve Witkoff.

"Hoje, as delegações dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia estabeleceram um acordo para a troca de 314 prisioneiros — a primeira troca desse tipo em cinco meses", anunciou Witkoff nas redes sociais.

"O resultado foi alcançado a partir de conversações de paz que têm sido detalhadas e produtivas, mas ainda resta muito trabalho a fazer", acrescentou.

