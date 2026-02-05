Kremlin lamenta expiração do último tratado nuclear Rússia-EUA

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (5) que lamenta o fim do último tratado que regulamenta os arsenais nucleares da Rússia e dos Estados Unido.

"Vemos isso de forma negativa. Expressamos nosso pesar a respeito", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre o fim do acordo Novo START, que limita a quantidade de ogivas nucleares implantadas por cada país.

