Internacional

Kremlin lamenta expiração do último tratado nuclear Rússia-EUA

AFP
AFP
05/02/2026 06:55

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (5) que lamenta o fim do último tratado que regulamenta os arsenais nucleares da Rússia e dos Estados Unido.

"Vemos isso de forma negativa. Expressamos nosso pesar a respeito", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre o fim do acordo Novo START, que limita a quantidade de ogivas nucleares implantadas por cada país.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua nuclear russia

