Parque temático de Pokémon abre as portas em Tóquio

O primeiro parque temático permanente dedicado a Pokémon foi inaugurado nesta quinta-feira (5) em Tóquio, com várias atrações e uma área arborizada onde os visitantes podem tentar capturar todos os personagens.

Os ingressos para a mais nova atração turística do Japão, pensada para aproveitar um fluxo recorde de estrangeiros, estão esgotados para os próximos dois meses.

Os visitantes do PokéPark Kanto, que fica dentro do Yomiuri Land, o maior parque de diversões de Tóquio, são recebidos por estátuas do inconfundível Pikachu e outras criaturas da franquia.

Pokémon é um dos principais produtos culturais japoneses de exportação, que começou em 1996 como um jogo para o console Game Boy da Nintendo.

Inspirados pela tradição infantil japonesa de colecionar insetos no verão, os jogadores capturam e treinam para a batalha centenas de "pokémon".

O fenômeno evoluiu e conquistou grande popularidade mundial, com séries de anime, filmes, um jogo de cartas colecionáveis e o aplicativo de realidade aumentada "Pokémon Go".

O PokéPark Kanto tem duas áreas: uma zona externa montanhosa de quase meio quilômetro de extensão, repleta de figuras de Pokémon, e uma cidade inspirada nos jogos, com lojas e atrações.

Para acessar a área da floresta, os visitantes precisam ser capazes de subir 110 degraus sem auxílio, segundo o site do parque.

No ano passado, o Japão recebeu um número recorde de turistas, apesar da forte queda de visitantes chineses em dezembro devido a uma disputa diplomática entre os dois países.

Outro grande parque temático, o Universal Studios Japan em Osaka, anunciou no mês passado que também planeja criar atrações temáticas de Pokémon, sem revelar detalhes.

