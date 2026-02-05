ONU alerta que grupo Estado Islâmico representa ameaça persistente e complexa

A Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que o nível de ameaça provocado pelo grupo Estado Islâmico (EI) em todo o mundo aumentou desde meados de 2025 e se tornou mais complexo, à medida que o movimento extremista se adapta para sobreviver.

O EI e os grupos associados estão crescendo na África Ocidental e na região do Sahel, ao mesmo tempo em que continuam executando ataques no Iraque e na Síria, afirmou Alexandre Zouev, funcionário do Escritório das Nações Unidas para o Combate ao Terrorismo, ao Conselho de Segurança.

No Afeganistão, o grupo Estado Islâmico?Khorasan "continua sendo uma das ameaças mais graves para a região", afirmou.

Zouev disse que o tiroteio contra uma festa judaica em uma praia da Austrália em dezembro, que deixou 15 mortos, foi inspirado pela ideologia do EI.

No fim de janeiro, o EI reivindicou a autoria de um ataque no principal aeroporto do Níger, o que confirmou o aumento de sua força no Sahel.

Também reivindicou um ataque contra um restaurante chinês em Cabul, que matou sete pessoas. Na Síria, a saída das forças curdas das áreas em que administravam prisões que abrigavam milhares de jihadistas e campos onde viviam suas famílias gerou instabilidade.

Natalia Gherman, que coordena a Direção Executiva do Comitê contra o Terrorismo, descreveu como o Estado Islâmico está atualizando suas operações.

O EI e "outros grupos terroristas expandiram o uso de ativos virtuais, incluindo criptomoedas, em conjunto com ferramentas cibernéticas, sistemas de aeronaves não tripuladas e aplicativos avançados de inteligência artificial".

A IA está sendo cada vez mais utilizada por grupos terroristas "para a radicalização e o recrutamento de pessoas, com foco particular em jovens e crianças".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rh/pel/dw/ksb/lb/mvl/fp