Taiwan diz que conversa Xi-Trump ajudará a 'estabilizar' a segurança regional

O governo de Taiwan elogiou nesta quinta-feira (5) a conversa entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, e afirmou que ajudará a "estabilizar" a região no momento em que Pequim aumenta a pressão militar sobre a ilha, que reivindica como parte de seu território.

O vice-ministro taiwanês das Relações Exteriores, Chen Ming-chi, declarou em entrevista à AFP que a ilha, de regime democrático e governo autônomo, não está preocupada com a conversa telefônica de quarta-feira entre os presidentes e que a considera positiva.

"De fato, acreditamos que ajudará a estabilizar a situação, em particular devido ao fato de que a China continua aumentando a tensão no Estreito de Taiwan e em toda a região", disse.

"Elogiamos este tipo de esforço para estabilizar a (...) situação de segurança nesta região", disse Chen.

A China considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha.

Na conversa telefônica de quarta-feira, Xi pediu a Trump que administre "com cautela" a venda de armas a Taipé.

"O tema de Taiwan é o assunto mais importante nas relações entre China e Estados Unidos (...). Os Estados Unidos devem administrar com cautela a venda de armas a Taiwan", afirmou Xi após conversar com Trump, segundo o canal estatal CCTV.

Washington aprovou em dezembro a venda de 11 bilhões de dólares em armas a Taipé. Pequim respondeu com grandes exercícios militares com fogo real, nos quais simulou um bloqueio de Taiwan.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, afirmou nesta quinta-feira que os vínculos com os Estados Unidos "não mudarão" após a conversa entre Xi e Trump.

"As relações Taiwan–Estados Unidos são sólidas e todos os programas de cooperação continuarão, não mudarão", declarou Lai após visitar uma fábrica de têxteis no centro da ilha.

Ele garantiu que os "compromissos (de Washington) permanecem intactos" e que "há excelentes canais de comunicação" entre as duas partes, sem revelar detalhes.

Taiwan, com uma população de 23 milhões, seria amplamente superada em um conflito com a China, razão pela qual depende da relação com os Estados Unidos para sua defesa.

Trump comentou a conversa com Xi em uma publicação na plataforma Truth Social: "A relação com a China, e minha relação pessoal com o presidente Xi, é extremamente boa. Nós dois temos consciência de como é importante que continue assim".

O republicano disse que os dois abordaram temas como o comércio internacional, Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia e o Irã, assim como uma possível visita à China do presidente dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aw/abs/mas/arm/fp