Apostas no Super Bowl enlouquecem com apresentação de Bad Bunny

O Super Bowl, a maior interseção entre esporte e espetáculo, atrai uma febre de apostas como nenhum outro evento, e neste ano a expectativa é de quebrar novos recordes, impulsionada pela apresentação de Bad Bunny.

A popularidade do astro porto-riquenho, somada à tensão política em torno das políticas anti-imigração nos Estados Unidos, aumentou as expectativas para o icônico show do intervalo no domingo.

De acordo com a American Gaming Association (AGA), as apostas legais no jogo do campeonato da NFL aumentarão em mais de 20% neste ano, atingindo US$ 1,76 bilhão (cerca de R$ 9,22 bilhões na cotação atual).

O Seattle Seahawks é o favorito para vencer o New England Patriots no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, mas os apostadores também estarão de olho em detalhes além do jogo em si para tentar a sorte grande.

O show de Bad Bunny, envolto em tanto mistério, está dando origem a todo tipo de especulação.

- Músicas e figurino -

Entre as apostas mais populares está adivinhar com qual música o astro do reggaeton abrirá seu show ("Tití Me Preguntó" lidera as previsões em um site de apostas popular) e com qual música ele encerrará a apresentação ("DtMF").

Também estão sendo aceitas apostas sobre se ele apresentará alguma música inédita e a duração exata do show.

Como acontece todos os anos, o mistério também gira em torno dos convidados que subirão ao palco com ele. Geralmente são outros artistas, como foi o caso do próprio Bad Bunny na apresentação de Shakira e Jennifer Lopez em 2020, mas também outros tipos de celebridades, como a ex-tenista Serena Williams, que dançou no palco no ano passado ao lado de Kendrick Lamar.

Desta vez, entre os nomes mais frequentemente mencionados estão o colombiano J Balvin, a dupla porto-riquenha Jowell & Randy e as americanas Cardi B e Missy Elliott, caso Bad Bunny abra a possibilidade de uma colaboração em inglês.

Mais do que os sites de apostas, os mercados de previsões permitem especular sobre todos os aspectos do show, incluindo se o artista usará um vestido ou uma saia, ou o tipo de chapéu que ele poderá usar.

Após sua mensagem de protesto no Grammy Awards no domingo, a expectativa também é grande para ver se ele se manifestará novamente no palco contra o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega que se tornou alvo de revolta após matar a tiros dois manifestantes americanos em Minneapolis.

- Favorito ao título e outros prognósticos -

As opções de apostas criativas também se estendem à própria partida, na qual os Patriots estarão lutando para recuperar a glória perdida após o fim da dinastia de Tom Brady.

Por enquanto, as previsões de outro grande serviço de apostas apontam a vitória dos Seahawks com uma margem de 60%, o que lhes permitiria se vingar da dolorosa derrota sofrida para o New England no Super Bowl de 2015.

Com esse cenário em mente, o quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge como o favorito para ser eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da final, à frente de seu adversário do New England, o jovem Drake Maye.

O resultado final é outro tema comum de especulação, incluindo a possibilidade de um "scorigami", ou seja, um placar que nunca ocorreu nas 59 edições anteriores do Super Bowl.

A partir daí, abre-se um leque infinito de possibilidades, desde o jogador que conseguirá o primeiro touchdown até a possível aparição de um invasor nu no campo, passando pela cor da bebida energética que, como manda a tradição, será derramada sobre o técnico vencedor (laranja e azul são as cores favoritas).

