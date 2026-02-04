Lesionado, Shai Gilgeous-Alexander está fora do All-Star Game da NBA

O atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), sofreu uma distensão abdominal e não vai poder participar do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, anunciou o Oklahoma City Thunder nesta quarta-feira (4).

O armador canadense de 27 anos não jogará pela equipe do resto do mundo nas festividades do All-Star Game na próxima semana, em Los Angeles.

Além disso, Gilgeous-Alexander desfalcará o Thunder em cinco jogos da temporada regular antes de estar apto a retornar.

Shai vive atualmente uma sequência de 121 jogos consecutivos marcando 20 ou mais pontos, a apenas cinco jogos de igualar o recorde da NBA de Wilt Chamberlain, estabelecido entre 1961 e 1963.

Gilgeous-Alexander tem médias de 31,8 pontos, 6,4 assistências e 4,4 rebotes por jogo pelo Oklahoma City, a equipe com a melhor campanha da NBA, com 40 vitórias e 11 derrotas.

