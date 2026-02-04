Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lesionado, Shai Gilgeous-Alexander está fora do All-Star Game da NBA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 21:28

compartilhe

SIGA

O atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), sofreu uma distensão abdominal e não vai poder participar do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, anunciou o Oklahoma City Thunder nesta quarta-feira (4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O armador canadense de 27 anos não jogará pela equipe do resto do mundo nas festividades do All-Star Game na próxima semana, em Los Angeles.

Além disso, Gilgeous-Alexander desfalcará o Thunder em cinco jogos da temporada regular antes de estar apto a retornar.

Shai vive atualmente uma sequência de 121 jogos consecutivos marcando 20 ou mais pontos, a apenas cinco jogos de igualar o recorde da NBA de Wilt Chamberlain, estabelecido entre 1961 e 1963.

Gilgeous-Alexander tem médias de 31,8 pontos, 6,4 assistências e 4,4 rebotes por jogo pelo Oklahoma City, a equipe com a melhor campanha da NBA, com 40 vitórias e 11 derrotas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

js/rcw/ag/raa/aam/am

Tópicos relacionados:

2026 basquete juegoestrellas nba usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay