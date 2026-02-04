Stuttgart vence Holstein Kiel (3-0) e se garante nas semifinais da Copa da Alemanha

Com todos os gols marcados no segundo tempo, o Stuttgart venceu na visita ao Holstein Kiel por 3 a 0 nesta quarta-feira (4) e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa da Alemanha.

O atacante Deniz Undav abriu o placar no início da segunda etapa (56') e a partir de então o Kiel pressionou em busca do empate.

Mas, na reta final, Undav deu uma assistência para Chris Führich marcar no último minuto do tempo regulamentar, praticamente garantindo a vitória (89').

Já nos acréscimos, o Stuttgart ainda marcou o terceiro gol e de forma inusitada: Atakan Karazor tropeçou na área e empurrou a bola para o fundo da rede com o quadril.

"As condições eram muito, muito difíceis: um campo complicado, clima adverso e um adversário que nos causou dificuldades, mas o que importa é que chegamos à próxima fase", disse Fuehrich após a partida.

Esta é a terceira vez em quatro temporadas que o Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha e quatro vezes vencedor da competição, chega às semifinais.

Com temperaturas abaixo de zero no gélido norte da Alemanha, o Kiel impressionou diante do favorito, mas não conseguiu balançar a rede em uma partida com poucas chances claras de gol para ambos os lados.

"Sabíamos o que esperar com o frio. Foi um jogo difícil. Os jogadores do Kiel estão acostumados com o frio. Nós não", disse Undav.

Aos 56 minutos, Angelo Stiller cobrou uma falta e Undav encontrou espaço na área congestionada, desviando com a ponta da chuteira e fazendo a bola passar por cima da defesa.

Os gols nos minutos finais de Fuehrich e Karazor deram ainda mais brilho à vitória do Stuttgart.

Os campeões de 2025 se juntam assim ao Bayer Leverkusen, vencedor de 2024, nas semifinais.

Na próxima semana, o RB Leipzig, campeão em 2022 e 2023, visita o Bayern de Munique, 20 vezes campeão da Copa da Alemanha, enquanto o Hertha Berlim recebe o Freiburg.

O sorteio das semifinais será realizado em Dortmund no dia 22 de fevereiro, e a final acontecerá no Estádio Olímpico de Berlim em 23 de maio.

