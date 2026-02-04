Preços do petróleo sobem diante das persistentes preocupações com o Irã

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira (4), impulsionados pela inquietação dos operadores diante de sinais contraditórios entre Washington e Teerã antes das suas negociações.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, fechou com alta de 3,17%, a 69,46 dólares.

O americano West Texas Intermediate (WTI), para entrega em março, ganhou 3,05% e chegou a 65,14 dólares.

O mercado "continua sensível às manchetes" quando se trata do Irã, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os preços mudaram após uma publicação do veículo americano Axios que afirmava que a Casa Branca rejeitava as condições de Teerã para as negociações.

Eventualmente, ambos os países confirmaram que o diálogo começará em Omã na sexta-feira no fim do dia. Mas o anúncio chegou após o fechamento do mercado.

O mercado está sob pressão "pelo reforço militar no Oriente Médio e pelas persistentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã", assinalou Lipow.

Desde o início de janeiro, os preços do petróleo têm reagido de maneira sistemática à alternância de ameaças entre Washington e Teerã e à sua abertura ao diálogo.

