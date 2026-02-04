Assine
Athletic Bilbao e Real Sociedad avançam às semifinais da Copa do Rei

04/02/2026 19:56

Athletic Bilbao e Real Sociedad avançaram nesta quarta-feira (4) para as semifinais da Copa do Rei, com vitórias fora de casa sobre Valencia (2 a 1) e Alavés (3 a 2), respectivamente.

Com o Barcelona já classificado, após vencer o Albacete por 2 a 1, só resta um semifinalista a ser definido, que sairá do confronto entre Betis e Atlético de Madrid.

Longe do topo da tabela no Campeonato Espanhol (11º) e eliminado da Liga dos Campeões, o Athletic contou com o talento dos irmãos Williams para prevalecer no final da prorrogação, graças ao mais velho, Iñaki, que marcou após um passe do irmão mais novo, Nico, aos 96 minutos.

A Real Sociedad (9ª) virou sobre o Alavés no segundo tempo, com dois gols em quatro minutos marcados pelo português Gonçalo Guedes (76') e pelo islandês Orri Óskarsson (80').

-- Jogos das quartas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Já disputados:

Albacete - (+) Barcelona (1-2)

Alavés - (+) Real Sociedad (2-3)

Valencia - (+) Athletic Bilbao (1-2)

- Quinta-feira:

(17H00) Betis - Atlético de Madrid

(+): classificados para as semifinais.

