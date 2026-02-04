Athletic Bilbao e Real Sociedad avançam às semifinais da Copa do Rei
Athletic Bilbao e Real Sociedad avançaram nesta quarta-feira (4) para as semifinais da Copa do Rei, com vitórias fora de casa sobre Valencia (2 a 1) e Alavés (3 a 2), respectivamente.
Com o Barcelona já classificado, após vencer o Albacete por 2 a 1, só resta um semifinalista a ser definido, que sairá do confronto entre Betis e Atlético de Madrid.
Longe do topo da tabela no Campeonato Espanhol (11º) e eliminado da Liga dos Campeões, o Athletic contou com o talento dos irmãos Williams para prevalecer no final da prorrogação, graças ao mais velho, Iñaki, que marcou após um passe do irmão mais novo, Nico, aos 96 minutos.
A Real Sociedad (9ª) virou sobre o Alavés no segundo tempo, com dois gols em quatro minutos marcados pelo português Gonçalo Guedes (76') e pelo islandês Orri Óskarsson (80').
-- Jogos das quartas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):
- Já disputados:
Albacete - (+) Barcelona (1-2)
Alavés - (+) Real Sociedad (2-3)
Valencia - (+) Athletic Bilbao (1-2)
- Quinta-feira:
(17H00) Betis - Atlético de Madrid
(+): classificados para as semifinais.
