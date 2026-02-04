Inter de Milão vence Torino (2-1) e avança às semifinais da Copa da Itália

A Inter de Milão sofreu, mas conseguiu se classificar para as semifinais da Copa da Itália nesta quarta-feira (4), ao derrotar o Torino por 2 a 1 em casa, com gols dos franceses Ange-Yona Bonny e Andy Diouf.

Os 'Nerazzurri', que lideram com folga o Campeonato Italiano, abriram o placar aos 34 minutos com uma cabeçada de Bonny, após um cruzamento preciso de seu compatriota Issiaka Kamate.

O segundo gol da equipe milanesa, no início do segundo tempo, também foi marcado por um jogador francês: o jovem Diouf finalizou de pé esquerdo após um passe de Marcus Thuram (47').

Dominado no primeiro tempo, o Torino, atualmente na 13ª posição da Serie A, mostrou mais ímpeto ofensivo na segunda etapa, diminuindo o placar com uma cabeçada do atacante croata Sandro Kulinovic (57'), antes de ter um gol de Matteo Prati anulado por impedimento.

Esta primeira partida das quartas de final da Copa da Itália foi disputada em Monza e não no estádio San Siro, em Milão, que está reservado para a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina na sexta-feira.

Os 'Nerazzurri' vão enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre Napoli e Como, que será disputado na terça-feira, dia 10 de fevereiro.

No segundo jogo das quartas de final, nesta quinta, Atalanta e Juventus vão se enfrentar em Bérgamo.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Itália:

- Já disputado:

Inter de Milão - Torino 2-1

- Quinta-feira, 5 de fevereiro

Atalanta - Juventus

- Terça-feira, 10 de fevereiro

Napoli - Como

- Quarta-feira, 11 de fevereiro

Bologna - Lazio

