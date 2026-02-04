City volta a vencer Newcastle e vai à final da Copa da Liga contra o Arsenal
compartilheSIGA
Depois de vencer o jogo de ida da semifinal por 2 a 0, o Manchester City bateu novamente o Newcastle nesta quarta-feira (4), desta vez por 3 a 1, no Etihad Stadium, e vai enfrentar o Arsenal na decisão da Copa da Liga Inglesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O bom resultado fora de casa na ida já era meio caminho andado rumo à final, que ficou praticamente garantida com pouco mais de 30 minutos de bola rolando em Manchester.
O jovem James Trafford (23 anos), substituto de Gianluigi Donnarumma, brilhou com defesas importantes no primeiro tempo, e Omar Marmoush supriu a ausência do astro norueguês Erling Haaland com dois gols (7' e 29').
O terceiro dos 'Citizens' saiu dos pés de Tijjani Reijnders (32') em um contra-ataque letal, antes de Anthony Elanga (62') descontar no segundo tempo para o Newcastle, que ficou em situação ainda mais complicada com a lesão do atacante Anthony Gordon.
O dia 22 de março promete uma grande final entre o líder da Premier League e seu perseguidor, e entre o disciplinado Mikel Arteta e o consagrado Pep Guardiola, tetracampeão da Copa da Liga entre 2018 e 2021.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-jta/pm/ag/cb