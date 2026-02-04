Assine
Hayes, do Lakers, é suspenso por empurrar mascote do Washington Wizards

04/02/2026 18:28

O ala-pivô Jaxson Hayes, do Los Angeles Lakers, foi suspenso nesta quarta-feira (4) pela NBA por um jogo sem remuneração por empurrar o mascote do Washington Wizards antes de uma partida na semana passada. 

O incidente ocorreu na sexta-feira, durante as apresentações pré-jogo, antes da vitória do Lakers por 142 a 111 sobre o Wizards na Capital One Arena, em Washington, D.C. 

Hayes, de 25 anos, vai cumprir a suspensão nesta quinta-feira, quando os Lakers recebem o Philadelphia 76ers. 

O jogador americano tem médias de 6,4 pontos e 3,8 assistências por jogo nesta temporada.

