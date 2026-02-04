Trump diz que seu candidato para dirigir o Fed entende necessidade de reduzir juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista difundida nesta quarta-feira (4) que o seu escolhido para ser o próximo chefe do Federal Reserve (Fed, banco central), Kevin Warsh, entende a necessidade de reduzir as taxas de juros.

Trump disse à emissora NBC News que Warsh "quer" reduzir as taxas, e acrescentou que o ex-governador do Fed não teria sido cogitado para o cargo se houvesse dito que procurava aumentá-las.

O mandatário insiste na necessidade de baixar os juros e critica constantemente o atual chefe do Fed, Jerome Powell, por não as reduzir de forma mais agressiva. As taxas de hoje "são muito altas", comentou Trump.

O Fed já reduziu em três ocasiões as taxas em 2025, mas se absteve de fazer um novo corte em janeiro, na medida em que os governadores buscam um equilíbrio entre os riscos da inflação e as preocupações pelo mercado de trabalho.

Warsh poderia enfrentar dificuldades para a confirmação de sua indicação no Senado, quando crescem as preocupações sobre a independência do Fed em um contexto de pressão política.

O legislador republicano Thom Tillis, do Comitê Bancário do Senado, se opôs recentemente a confirmar candidatos ao Fed, incluído o próximo presidente, até que o Departamento de Justiça resolva uma investigação contra Powell.

A tentativa contínua de Trump de destituir a governadora do Fed, Lisa Cook, e a investigação que sua administração impulsiona sobre Powell pelos custos de uma reforma da sede do banco, aumentaram a preocupação sobre o grau de proteção da instituição em relação à política.

