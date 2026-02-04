Martínez segue retido na Venezuela enquanto Corinthians aguarda

O meio-campista José 'El Brujo' Martínez viajou de férias para a Venezuela após conquistar a Copa do Brasil com o Corinthians em dezembro e ainda não retornou. O que aconteceu com ele? Essa é a pergunta que paira no clube, enquanto o jogador venezuelano alega dificuldades administrativas decorrentes dos bombardeios americanos e da captura de Nicolás Maduro.

"Temos um problema", disse o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, nesta quarta-feira, sobre a situação de Martínez, que era titular em 2025.

O venezuelano de 31 anos não se apresentou aos treinos nesta temporada e ainda não há previsão para seu retorno. Martínez publicou um comunicado nas redes sociais no final de janeiro, afirmando que esperava "resolver" sua situação "em breve".

"Meu país passou por um processo de ruptura inesperada de governo. Isso dificulta o acesso aos serviços prestados pelas agências na Venezuela, o que está atrasando a possibilidade de renovar meu passaporte", explicou o jogador.

"Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá o direito de trabalhar no Brasil, juntamente com meu visto de trabalho", acrescentou.

Seu treinador comentou o assunto. "Eu tenho também um passaporte que está expirando agora. Acho que eu tenho mais seis meses de vida. Então, eu tenho que renovar. [A renovação do documento de Martinez] já teria que ter acontecido lá atrás", disse Dorival Júnior em entrevista coletiva.

No entanto, ele esclareceu: "Aconteceu um fato que ninguém esperava. Intervenção no país dele. Então, é isso que nós temos que tentar entender".

"No momento em que ele chegar, a gente vê as explicações que ele tem e as decisões que precisa tomar pela diretoria e pela comissão técnica", disse o ex-técnico da seleção brasileira no centro de treinamento do clube em São Paulo.

A polêmica envolvendo o jogador venezuelano chegou a ofuscar as comemorações do Corinthians após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no domingo, na Supercopa do Brasil, o primeiro título do ano no futebol brasileiro.

Em meio às comemorações, o jogador peruano André Carrillo publicou mensagens nas redes sociais, oferecendo, em tom de brincadeira, uma recompensa de 400 reais por informações sobre o paradeiro do seu companheiro de equipe.

"Onde está Martínez?", perguntou, em meio a risos.

