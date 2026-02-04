Argentina escolhe Kansas City como base para Copa do Mundo de 2026

A seleção argentina de futebol anunciou nesta quarta-feira (4) que a cidade americana de Kansas City será sua base para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, onde buscará defender o título conquistado no Catar e chegar ao tetracampeonato mundial.

"Após diversas viagens de inspeção (...) e um relatório final minucioso, concluiu-se que Kansas City seria o local ideal para a preparação para a competição, considerando as distâncias entre as cidades, mas principalmente as instalações disponíveis para a delegação", explicou a Associação do Futebol Argentino (AFA) em um comunicado.

Ao contrário de outras seleções, o comunicado não forneceu detalhes sobre as acomodações ou instalações de treinamento específicas, que geralmente ficam localizadas em universidades ou complexos esportivos.

A cidade, localizada na fronteira entre os estados do Kansas e do Missouri, vai receber duas das três partidas da Argentina na fase de grupos: o jogo de abertura do Grupo J contra a Argélia, no dia 16 de junho, e o terceiro, contra a Jordânia, em 27 de junho.

O segundo confronto da seleção comandada por Lionel Scaloni no Mundial será em 22 de junho, contra a Áustria, em Dallas, no Texas, a aproximadamente 800 quilômetros de distância.

De acordo com a imprensa argentina, a localização de Kansas City, no meio-oeste dos Estados Unidos, próxima ao centro geográfico do país, foi considerada uma vantagem estratégica para os tricampeões mundiais.

Em uma Copa do Mundo que terá seus jogos distribuídos por locais bastante distantes nos Estados Unidos, além de Canadá e México, economizar tempo e minimizar o cansaço das viagens pode fazer toda a diferença.

O evento mais importante do futebol mundial começa no dia 11 de junho na Cidade do México, com a partida entre a seleção anfitriã e a África do Sul no Estádio Azteca, e termina com a final em 19 de julho no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nb/lm/ag/aam/cb