Temporada de chuvas no Peru deixa ao menos 56 mortos e 4 mil desabrigados

04/02/2026 15:13

As intensas chuvas registradas no Peru desde dezembro passado deixam, até o momento, um saldo de 56 pessoas mortas e mais de 4 mil desabrigados, informou nesta quarta-feira (4) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).

A maioria das vítimas perdeu a vida em decorrência de deslizamentos de terra, inundações, tempestades elétricas e transbordamentos de rios ocorridos nas regiões andinas e amazônicas do país.

O número de "mortes até o momento chegou a 56", disse à AFP o general Luis Arroyo, chefe do Indeci, e o de "desabrigados é de 4.094", além de 1.584 moradias que ficaram inabitáveis desde dezembro passado.

Arroyo indicou que catorze pessoas morreram atingidas por raios.

A temporada de chuvas no Peru ocorre de dezembro a abril. Na de 2025, houve 96 mortes e mais de 127 mil desabrigados em razão das precipitações, segundo a Defesa Civil.

As chuvas se concentram na serra central e no sul do país.

