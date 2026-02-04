Assine
Chefe da ONU alerta para 'colapso' humanitário em Cuba devido à falta de petróleo

Repórter
04/02/2026 15:03

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que Cuba corre o risco de sofrer um "colapso" humanitário se não importar petróleo para suprir suas necessidades, em meio a um bloqueio do fornecimento à ilha devido às ameaças de Donald Trump, disse seu porta-voz nesta quarta-feira (4).

"O secretário-geral está muito preocupado com a situação humanitária em Cuba, que irá piorar, ou entrar em colapso, se suas necessidades de petróleo não forem atendidas", afirmou o porta-voz Stéphane Dujarric.

