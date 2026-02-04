Chefe da ONU alerta para 'colapso' humanitário em Cuba devido à falta de petróleo
compartilheSIGA
O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que Cuba corre o risco de sofrer um "colapso" humanitário se não importar petróleo para suprir suas necessidades, em meio a um bloqueio do fornecimento à ilha devido às ameaças de Donald Trump, disse seu porta-voz nesta quarta-feira (4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O secretário-geral está muito preocupado com a situação humanitária em Cuba, que irá piorar, ou entrar em colapso, se suas necessidades de petróleo não forem atendidas", afirmou o porta-voz Stéphane Dujarric.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bjt-pel/mlm/dga/val/aa