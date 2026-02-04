Restaurador apaga pintura polêmica com rosto de Giorgia Meloni

O artista que restaurou um afresco – pintura feita diretamente sobre reboco úmido – em uma igreja no centro de Roma com semelhança à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, apagou a obra depois que ela provocou indignação.

A história começou no sábado (1º), quando o jornal La Repubblica revelou que o rosto de uma figura alada recém-restaurada na igreja de San Lorenzo in Lucina se parecia muito com Meloni.

A própria Meloni fez um comentário bem-humorado no Instagram ao lado de seu suposto retrato, dizendo: "Não, definitivamente não me pareço com um anjo".

O artista responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, disse ao La Repubblica ter apagado o rosto na noite de terça-feira, após um pedido da administração do Vaticano.

Procurado pela AFP, o Vaticano não confirmou a informação.

O restaurador também afirmou ao jornal que, de fato, pintou a figura para se parecer com Meloni, depois de inicialmente ter negado.

"Realmente era a Meloni, mas no mesmo estilo do afresco que estava ali antes", disse ao La Repubblica.

A igreja, situada a poucos metros do gabinete de Meloni, recebeu um grande fluxo de curiosos nos últimos dias.

A agência responsável pela preservação cultural em Roma informou em comunicado nesta quarta-feira que qualquer restauração futura exigirá uma autorização "acompanhada de um esboço da imagem".

A agência, que integra o Ministério da Cultura italiano, havia ordenado uma inspeção do afresco no sábado.

