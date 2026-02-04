Assine
Polícia uruguaia frustra plano de assalto a banco por túnel

04/02/2026 14:39

A polícia uruguaia desmantelou um grupo criminoso, composto por uruguaios, brasileiros e paraguaios, que cavou um túnel para acessar o sistema de esgoto no centro histórico de Montevidéu, supostamente com o objetivo de assaltar um banco. 

A operação policial ocorreu na tarde de terça-feira(3), quando, após meses de investigação, o local usado como base para o plano foi invadido. O Ministério Público confirmou à AFP nesta quarta-feira(4) a realização de uma audiência judicial com dezenas de detidos. 

Vários dos presos "possuem documentos paraguaios e brasileiros", disse uma fonte do Ministério do Interior à AFP. 

O plano "muito provavelmente tinha como alvo um banco na região, no que poderia ter sido o 'assalto do século'", declarou a jornalistas o ministro do Interior, Carlos Negro, que supervisionou a operação policial nesta quarta-feira. 

O centro financeiro da cidade está localizado na região histórica de Montevidéu, e o túnel foi cavado em uma área com diversos bancos, incluindo a sede do estatal Banco República. 

A investigação teve ramificações e levou à apreensão de drogas no departamento de Canelones, que faz fronteira com Montevidéu, segundo fontes policiais que divulgarão detalhes da operação ainda nesta quarta-feira. 

Os presos teriam ligações com organizações criminosas que atuam na região, informou a imprensa local.

