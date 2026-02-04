Xi Jinping disse a Trump que EUA deve proceder com cautela na venda de armas a Taiwan, segundo mídia estatal chinesa

O presidente chinês, Xi Jinping, alertou Donald Trump em um telefonema nesta quarta-feira (4) que os Estados Unidos devem lidar com a venda de armas para Taiwan "com cautela", informou a mídia estatal chinesa.

"A questão de Taiwan é a questão mais importante nas relações entre China e Estados Unidos (...). Os Estados Unidos devem lidar com a venda de armas para Taiwan com cautela", disse Xi, de acordo com a emissora estatal CCTV.

China e Taiwan estão politicamente separadas desde 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil contra os comunistas de Mao Tsé-Tung e fugiram para a ilha.

No entanto, Pequim considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle.

ehl-dhw/aha/an/mb/aa