Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Xi Jinping disse a Trump que EUA deve proceder com cautela na venda de armas a Taiwan, segundo mídia estatal chinesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 14:03

compartilhe

SIGA

O presidente chinês, Xi Jinping, alertou Donald Trump em um telefonema nesta quarta-feira (4) que os Estados Unidos devem lidar com a venda de armas para Taiwan "com cautela", informou a mídia estatal chinesa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A questão de Taiwan é a questão mais importante nas relações entre China e Estados Unidos (...). Os Estados Unidos devem lidar com a venda de armas para Taiwan com cautela", disse Xi, de acordo com a emissora estatal CCTV. 

China e Taiwan estão politicamente separadas desde 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil contra os comunistas de Mao Tsé-Tung e fugiram para a ilha. 

No entanto, Pequim considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ehl-dhw/aha/an/mb/aa

Tópicos relacionados:

china diplomacia eua politica taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay