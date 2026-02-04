Washington Post anuncia 'doloroso' plano de demissões

O jornal Washington Post, de propriedade do bilionário Jeff Bezos, começou a implementar um amplo plano de demissões nesta quarta-feira (4), que descreveu como "doloroso, mas necessário", segundo um comunicado da empresa aos funcionários.

Uma parte significativa de seus escritórios internacionais será eliminada, enquanto a seção de esportes e as páginas de notícias locais também sofrerão reduções de pessoal, de acordo com diversos veículos locais.

A direção do jornal afirmou que a medida é "dolorosa", mas necessária para a sobrevivência da publicação, em um comunicado enviado aos cerca de 800 funcionários que o jornal tinha até esta quarta-feira.

"Essa reestruturação ajudará a garantir nosso futuro (...) e nos dará a estabilidade necessária para seguir em frente", disse o diretor-executivo Matt Murray, que afirmou no comunicado que o jornal estava "muito preso a uma era diferente".

"Não se pode despojar uma redação de sua essência sem consequências para sua credibilidade, influência e futuro", disse o sindicato Post Guild.

"Somente nos últimos três anos, o quadro de funcionários do Post foi reduzido em cerca de 400 pessoas", acrescentou o sindicato, rejeitando categoricamente "qualquer nova redução de pessoal".

"Toda a equipe" que cobre o Oriente Médio, assim como "a maioria" dos correspondentes estrangeiros, perderá seus empregos, disse um dos afetados à AFP.

Nos últimos dias, diversos jornalistas, principalmente aqueles baseados no exterior, escreveram para Jeff Bezos, que havia entrado em contato com o presidente Donald Trump, pedindo-lhe que se opusesse à medida, aparentemente sem sucesso.

Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), o jornal teve um bom desempenho. Mas, quando o bilionário republicano deixou a Casa Branca, o interesse dos leitores diminuiu e sua circulação despencou.

O Washington Post apoiou candidatos democratas nas eleições presidenciais de 2008, 2012, 2016 e 2020. Em 2024, não publicou nenhum editorial em apoio à candidata democrata Kamala Harris.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ube/dga/nn/jc/aa