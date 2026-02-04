Instituto Nobel aguarda explicações de ex-executivo sobre sua relação com Epstein
compartilheSIGA
O Instituto Nobel da Noruega declarou, nesta quarta-feira (4), que espera um esclarecimento do ex-presidente do Comitê do Prêmio Nobel da Paz, o ex-primeiro-ministro Thorbjørn Jagland, a respeito da suposta compensação financeira que teria recebido do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Se for comprovado que Thorbjørn Jagland recebeu benefícios financeiros substanciais de Jeffrey Epstein enquanto atuava no Comitê Nobel, isso seria contrário ao nosso código de ética", declarou o diretor do instituto, Kristian Berg Harpviken, em uma coletiva de imprensa.
No entanto, o diretor afirmou que não desejava precipitar um julgamento sobre Jagland e que este ainda não havia fornecido uma explicação detalhada sobre sua relação com Epstein.
"Teremos interesse em ler e considerar seriamente a versão do próprio Thorbjørn Jagland", afirmou.
Jagland presidiu o comitê do Prêmio Nobel da Paz de janeiro de 2009 a março de 2015. Ele também foi primeiro-ministro da Noruega em 1996 e 1997.
O jornal norueguês VG, citando documentos divulgados nos Estados Unidos na semana passada, noticiou que Jagland teria solicitado ajuda financeira a Epstein para comprar um apartamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ef/jll/mb/erl/aa