Instituto Nobel aguarda explicações de ex-executivo sobre sua relação com Epstein

04/02/2026 13:39

O Instituto Nobel da Noruega declarou, nesta quarta-feira (4), que espera um esclarecimento do ex-presidente do Comitê do Prêmio Nobel da Paz, o ex-primeiro-ministro Thorbjørn Jagland, a respeito da suposta compensação financeira que teria recebido do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. 

"Se for comprovado que Thorbjørn Jagland recebeu benefícios financeiros substanciais de Jeffrey Epstein enquanto atuava no Comitê Nobel, isso seria contrário ao nosso código de ética", declarou o diretor do instituto, Kristian Berg Harpviken, em uma coletiva de imprensa. 

No entanto, o diretor afirmou que não desejava precipitar um julgamento sobre Jagland e que este ainda não havia fornecido uma explicação detalhada sobre sua relação com Epstein. 

"Teremos interesse em ler e considerar seriamente a versão do próprio Thorbjørn Jagland", afirmou.

Jagland presidiu o comitê do Prêmio Nobel da Paz de janeiro de 2009 a março de 2015. Ele também foi primeiro-ministro da Noruega em 1996 e 1997. 

O jornal norueguês VG, citando documentos divulgados nos Estados Unidos na semana passada, noticiou que Jagland teria solicitado ajuda financeira a Epstein para comprar um apartamento.

