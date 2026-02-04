Assine
Governo ucraniano descreve diálogo com Rússia e EUA como 'produtivo'

AFP
Repórter
04/02/2026 13:39

A Ucrânia afirmou, nesta quarta-feira (4), que o diálogo com as delegações russa e americana em Abu Dhabi, com o objetivo de pôr fim à guerra, foi "produtivo". 

"O trabalho foi substancial e produtivo, focado em medidas concretas e soluções práticas", disse o negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umerov, nas redes sociais após o primeiro dia de negociações. Ele não forneceu detalhes sobre as conversas, que devem continuar na quinta-feira.

