Trump diz que relação EUA-China é 'extremamente boa' após telefonema com Xi

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (4), que a relação entre os Estados Unidos e a China é "extremamente boa", após um telefonema que ele qualificou como "excelente" com seu par chinês, Xi Jinping.

"A relação com a China, e minha relação pessoal com o presidente Xi, é extremamente boa, e ambos percebemos como é importante mantê-la assim", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

O presidente americano disse que ele e Xi falaram sobre comércio, Taiwan, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e o Irã, assim como um plano de viagem para a China, pela qual ele disse "esperar muito ansiosamente".

