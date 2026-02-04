Parlamento Europeu se diz disposto a retomar análise de acordo comercial com EUA

A Comissão de Comércio do Parlamento Europeu afirmou estar pronta para retomar a análise do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, após o presidente Donald Trump ter suavizado sua posição sobre a Groenlândia.

Os eurodeputados "permanecem empenhados em avançar rapidamente com as duas propostas legislativas, desde que os Estados Unidos respeitem a integridade territorial e a soberania da União e de seus Estados-membros", declarou o presidente da comissão, Bernd Lange, em um comunicado.

Os parlamentares haviam suspendido a análise da proposta devido à pressão e às ameaças de Trump em seus esforços para assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca.

Trump ameaçou usar a força para tomar a Groenlândia e lançou a ideia controversa de impor tarifas a países que se opusessem aos seus planos para a ilha ártica.

As ameaças de Trump desencadearam uma das crises mais graves da história da Aliança Atlântica, desde sua criação, em 1949, até o anúncio do presidente americano de que havia chegado a um "acordo-quadro" com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Poucos detalhes concretos sobre esse pacto foram divulgados.

