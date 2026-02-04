Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos', diz Rubio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 13:07

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos estão prontos para se reunir com o Irã esta semana, mas as negociações devem abordar seu programa de mísseis, além do programa nuclear, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (4). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos", disse Rubio em uma coletiva de imprensa, sem confirmar uma informação da mídia estatal iraniana de que as negociações ocorreriam na sexta-feira em Omã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/val/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay