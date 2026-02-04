'Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos', diz Rubio
compartilheSIGA
Os Estados Unidos estão prontos para se reunir com o Irã esta semana, mas as negociações devem abordar seu programa de mísseis, além do programa nuclear, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos", disse Rubio em uma coletiva de imprensa, sem confirmar uma informação da mídia estatal iraniana de que as negociações ocorreriam na sexta-feira em Omã.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jz/val/aa