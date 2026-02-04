'Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos', diz Rubio

Os Estados Unidos estão prontos para se reunir com o Irã esta semana, mas as negociações devem abordar seu programa de mísseis, além do programa nuclear, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (4).

"Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos", disse Rubio em uma coletiva de imprensa, sem confirmar uma informação da mídia estatal iraniana de que as negociações ocorreriam na sexta-feira em Omã.

